Borse europee toniche. Focus sulla BCE

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Intanto dai derivati statunitensi arrivano segnali negativi dopo che l’ inflazione statunitense è calata meno del previsto, alimentando il timore che la Federal Reserve possa ritenere necessari altri aumenti dei tassi di interesse anziché tagliarli. Gli investitori guardano anche alle indicazioni che arriveranno sulladall'intervento di Christine Lagarde, attesa nel pomeriggio a Strasburgo al dibattito sul Rapporto annuale della Banca centrale europea.Sul fronte societario, voladopo l' ingresso di FSI nel capitale. Nel principale paniere, svettain attesa di sviluppi sul dossier rete e dopo i risultati di bilancio ed il piano 2023-25 Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.836,6 dollari l'oncia, in calo dell'1,02%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,54% e continua a trattare a 77,84 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +170 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,07%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,55%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; denaro su, che registra un rialzo dell'1,04%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,31%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.843 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,77%),(+2,54%),(+1,98%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,03%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,95%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,99%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.di Milano,(+3,86%),(+2,83%),(+1,76%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,01%.scende dell'1,54%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,02%.Tra i dati05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,4%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 13,3%; preced. 14,6%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10,3%; preced. 10,5%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,8%).