BPER Banca aderisce anche quest'anno a "M'illumino di meno"

BPER Banca

(Teleborsa) -aderisce di nuovo all'iniziativa, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili,deldi Modena e dellepresenti sul territorio nazionale.L’edizione 2023 si ripromette di promuovere le, cioè le alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative. IN effetti, la Bancaed il nuovo Piano Energetico 2022-2030 include diverse azioni di efficientamento energetico che porteranno ad una riduzione del 50% delle emissioni dirette entro il 2030.L’Istituto ha, tra le altre cose, recentementee prosegue nella promozione di iniziative a supporto di una(ad esempio l’elettrificazione della flotta aziendale) e dellanegli ambienti lavorativi."BPER Banca è da tempo impegnata nella continua riduzione delle proprie emissioni e nella creazione di prodotti per supportare i nostri clienti nel loro percorso di transizione verso un’economia a basso impatto di carbonio", ha affermato, Head of ESG Strategy di BPER Banca, aggiungendo "le tematiche ambientali sono sempre più strategiche, anche attraverso un’attenta valutazione dei rischi annessi".