Debole la borsa di Tokyo e le altre piazze asiatiche

(Teleborsa) - Seduta debole per la piazza die per le altre principali borse asiatiche dopo che il dato sull' inflazione americana di gennaio ha rallentato, ma meno delle attese degli analisti, lasciando pensare che la Fed continuerà sul percorso di rialzo dei tassi di interesse, anzichè tagliarli.Chiude sotto la parità l'indice giapponeseche scende con uno scarto percentuale dello 0,40%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la paritàIn discesa(-1,4%); sulla stessa tendenza, pessimo il mercato di(-1,58%).Senza direzione(+0,02%); negativo(-0,91%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,14%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,01%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,30%.Il rendimento dell'scambia 0,5%, mentre il rendimento per ilè pari 2,9%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)00:50: Bilancia commerciale (atteso -3.871,5 Mld ¥; preced. -1.448,5 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3%; preced. -8,3%).