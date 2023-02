GPI, ricavi 2022 salgono a 355 milioni di euro (+8,6%)

GPI

(Teleborsa) -, società quotata sul Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha chiuso ilconsuperiori a 355 milioni di euro, in aumento di oltre 28 milioni di euro (+8,6%) rispetto ai 326,9 milioni di euro realizzati nel 2021. L'incremento dei ricavi è ascrivibile in maggior parte a, mentre il contributo non organico deriva principalmente dal gruppo Tesi, la cui acquisizione è stata perfezionata a fine novembre 2022. Il gruppo conferma una presenza crescente sui, che si attesta oltre il 10% dei ricavi.L'supera i 53 milioni di euro e l'è pari a circa il 15%, in linea con la guidance e in aumento di oltre 3 milioni di euro rispetto ai 49,8 milioni di euro del 2021."I dati preliminari confermano la progressione positiva e continua del gruppo - commenta l'- I numeri raccontano di una crescita organica importante, di, dove l'avvio degli accordi quadro Consip ci spinge verso traguardi importanti per noi e per il paese. Sono molto soddisfatto della crescita all'estero che conferma la qualità della nostra proposta in settori ad elevato contenuto tecnologico e dove l'affidabilità è percepita dai clienti come uno dei criteri premianti., che abbiamo recentemente acquisito e che ci rafforzerà soprattutto sui mercati americani".L'è pari a circa 140 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 155,4 milioni di euro del 2021. Il valore riflette in particolare l'impatto delle operazioni straordinarie perfezionate nel secondo semestre 2022: l'aumento di capitale di 140 milioni di euro e le operazioni di M&A per oltre 90 milioni di euro; a queste si aggiungono gli investimenti realizzati nell’anno e la distribuzione dei dividendi.