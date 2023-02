PNRR, dl governance all'esame del CdM: le novità

(Teleborsa) - E' attesa nelle prossime ore una, che sbarcherà domani in CdM,, al cui esame sarà posto il disegno di legge in materia di Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.Ildel PNRR, primo del governo Meloni, punta ad un, sotto lo stretto controllo del. La bozza è attualmente composta dae prevede una serie di novità, fra cui appunto la creazione di una "Struttura di missione" a Palazzo Chigi guidata dal Ministro Fitto al posto dellaNell'ambito del dl è prevista la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una, che andrà a sostituire la vecchia cabina di regia dell'era Draghi. Ad essa sarà preposto un coordinatore e sarà suddivisa in. La Struttura di missione avrà una serie di compiti fra cui ildelegata in materia di PNRR per le funzioni di indirizzo e coordinamento. Fra le sue funzioni anche quella diper la verifica e coerenza dei risultati agli obiettivi e traguardi concordati con la Commissione e, in collaborazione con l’Ispettorato generale per il PNRR, laprogrammati, comprese eventuali misure correttive.Sono introdotte dal decreto anche delle misure pere gli interventi di edilizia scolastica, elemento critico per l'attuazione del PNRR.Prevista anche l'istituzione dell'(Pac), dell'agenzia italiana per la gioventù e disposizioni per l'housing universitario.Potrebbe trovare posto nel decreto anche l'ipotesi di. In tal senso, sarebbe consentito alle pubbliche amministrazioni,, di assumere ex dipendenti pubblici con, purché gliincarichi siano conferiti da organi costituzionali e previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti.