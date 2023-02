Prevalgono le vendite a New York. Inflazione rallenta meno delle attese

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, dopo il dato sull'inflazione americana di gennaio che ha rallentato ma meno delle attese degli analisti lasciando pensare che la Fed continuerà sul percorso di rialzo dei tassi di interesse.Illascia sul parterre lo 0,46%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.136 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Buona la prestazione del(+0,71%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,06%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.Tra i(+1,30%),(+0,84%) e(+0,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,85%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,67%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.(+8,31%),(+7,52%),(+7,18%) e(+5,38%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,07%.scende dell'1,99%.Calo deciso per, che segna un -1,65%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (atteso -18 punti; preced. -32,9 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,8%; preced. -1,1%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 1,6%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,7%)16:00: Indice NAHB (atteso 37 punti; preced. 35 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,8%).