TIM, Labriola: "Oggi azienda più credibile. Abbiamo davanti più luci che ombre"

(Teleborsa) -Guardando l'azienda ora, credo che vi sianodel suo recente passato". E' quanto affermato l'Ad di TIM,, apprestandosi a presentare i risultati pre-consuntivi 2022 ed il Piano strategico 2023-2025 alla comunità finanziaria.Il manager ha ripercosso gli, che hanno provocato. "Tornando indietro di 12 mesi, l'inflazione non esisteva e l'economia italiana procedeva con il vento in poppa", ha ricordato Labriola, citando poi lo scoppio della guerra, l'aumento dei prezzi dell'energia, l'accelerazione dell'inflazione ed il conseguente aumento dei tassi d'interesse ed il cambio improvviso del governo "che ha creato ulteriore incertezza".Guardando a quanto accaduto, egli ultimi mesi, Labriola ha affermatoed ha elencato una serie di avvenimento intervenuti nell'ultimo anno: l'accordo con Open Fiber per le aree bianche, l'aggiornamento della guidance, la creazione del costituzione del Polo Strategico Nazionale e la cessione della quota di, ha sottolineato il manager, aggiungendo che il "mercato inizia a credere nella nostra azienda" e ricordando l'emissione dei bond."La costruzione di una nuova TIM è un viaggio lungo e siamo convinti che le azioni messe in atto fino ad ora siano in evoluzione", ha precisato l'Ad, illustrando l'andamento delle quattro divisioni del Gruppo: Consumer, Enterprice, Netco e TIM Brasil.Parlando del, l'Ad ha confermato che procede ed ha portato, pari al 112% del target, mentre neòl 2023 sarà "alzata l'astixcella" a 1,1 miiardi pèer arrivare a 1,5 miliardi nel 2024.Labriola ha anche parlato di alcunerelative alle problematiche che si trovano ad affrontare gli operatori di tlc come la revisione deia, il taglio dell', l'estensione dei benefici fiscali previsti per lee la rimozione ditroppo stringenti.Passando ad illustrare la, il Cfoha affermato che "la, in piena continuità con quanto emerso al Capital Market Day, nonostante il peggioramento del macrocenario".e, se pure le tendenze erano già incorporate nella guidance precedente, tuttavia questi", ha spiegato.La crescita dei ricavi da servizi è indicata in misura "low-Single Digit" per il 2023 e per tutto il periodo 2022-2025. L'EBITDA è visto crescere ad un ritmo "Mid-Single Digit" nel 2023 e nel periodo 2022-2025, mentre gli investimenti (Capex) sono attesi stabili a 4 miliardi, includendo le risorse derivanti del PNRR, di cui 3,1 a livello domestico.Rispondendo alle domande degli analisti, Labriola ha affermato che lapotrebbe scatenare unnel settore delle tlc e. Di qui la necessità di esser pronti miglioramento la condizione dle debito.