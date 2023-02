USA, indice NAHB febbraio aumenta a 42 punti: meglio delle attese

(Teleborsa) -, sintetizzata dall'. A febbraio 2023 il dato si è attestato a 42 punti, rispetto ai 35 punti del mese precedente e contro i 37 del consensus.Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sullesale di 6 punti a quota 46, quello relativo alleè aumentato di 11 punti a 48 punti, mentre quello rappresentativo delè salito a 29 punti (+6 punti).L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: unamostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."Con il più grande aumento mensile per il sentiment dei costruttori da giugno 2013, l'indice indica che i guadagni incrementali per l'accessibilità economica degli alloggi hanno la capacità di attirare gli acquirenti sul mercato - ha affermato il presidente della NAHB, Alicia Huey - La nazione continua ad affrontare una considerevole carenza di alloggi che può essere colmata solo".