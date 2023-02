AssoNEXT, Plattner: segnali molto incoraggianti per crescita mercati dei capitali

(Teleborsa) - ". Il Sottosegretario Freni ha detto che il provvedimento che attendiamo di quick fix sul Libro Verde sarà approvato entro il mese di aprile, o comunque entro il primo semestre. Ho sentito parlare di, che è fondamentale per la crescita delle nostre PMI, ho sentito parlare diorientate ad avvicinare i mercati e le PMI. Sono tutti momenti importanti per una crescita importante del Made in Italy". Lo ha detto a Teleborsa, a margine dell'evento " Euronext Growth Milan, PMI e miglioramenti normativi senza costi per la finanza pubblica " organizzato da AssoNEXT."Come diceva l'altro giorno il governatore Visco, il- ha aggiunto - Questo è un, sono il doppio della Germania e della Francia. Se avessimo il numero di addetti dell'industria tedesca, serve il 20% in più di produttività"."Quindi - ha proseguito Plattner- in questo momento, che è l'inizio di legislatura, credo che i partiti politici - che oggi erano di tutti i rappresentanti - abbiano a cuore questo problema, che è un problema bipartisan, e questidelle politiche industriali destinate alle piccole e medie imprese italiane.Secondo l'esperto di mercati finanziari, ". È stato presentato il Listen Act il 7 dicembre, che è andato oltre le più rosee aspettative. Io ho lavorato con Andrea Vismara nella task force e tutte le raccomandazioni che abbiamo fatto sono state accolte"."Adesso si tratta anche di fare quadrato, sistema, di lavorare sia con le forze politiche all'interno dei comitati dell'Unione Europea sia con il dialogo col Governo per arrivare a un pacchetto di riforme importanti per quello che riguarda l'accesso e la permanenza", ha aggiunto.Plattner ha concluso affermando che "sul mercato italiano il Libro Verde c'è già, arriverà una prima serie di provvedimenti, quindi la semplificazione è partita. CONSOB ha già operato, Borsa Italiana pure, quindi".