Borsa, Taioli (BPER): attirare family office e imprenditori per sostenere quotate

BPER Banca

(Teleborsa) - "Il, che non è l'investitore da 10 mila euro ma anche da qualche milione, è un investitore che è, perchè conoscendo la società non ha la volontà di cedere la partecipazione e talvolta sceglie invece di incrementare l'investimento ma mano che approfondisce la conoscenza". Lo ha affermato, Head of Investment Banking di, all'evento "Euronext Growth Milan, PMI e miglioramenti normativi senza costi per la finanza pubblica" organizzato da AssoNEXT.Taioli fa riferimento ai "e a quegliche magari hanno ceduto parte della propria azienda e che non amano investire con i classici fondi comuni d'investimenti, ma vogliono decidere singolarmente".Riuscire a coinvolgere questi soggetti, secondo il manager, "è positivo in fase di quotazione perchèe in fase successiva"."È un, perchè i rendimenti ci sono ed è un modo per difendere le quotate dagli attacchi o dai delisting - ha spiegato - Se i multipli che raggiungono le quotate sono sufficientemente alti, rappresentano un invito a non uscire dalla borsa per logiche speculative".