Commerzbank vola a Francoforte, assist dai risultati

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,01%.Il colosso bancario tedesco ha chiuso il 2022 conpiù che triplicato oltre gli 1,4 miliardi di euro nonostante il difficile contesto economico e gli elevati oneri una tantum in Polonia. Si tratta dell'utile più alto degli ultimi dieci anni. Isono aumentati del 12% a 9,5 miliardi di euro grazie allo sviluppo dinamico dell'attività con la clientela e alla svolta dei tassi di interesse.Per il 2023 Commerzbank si aspetta un altro anno impegnativo in considerazione del contesto difficile, ma rimane ottimista sulla possibilità di continuare a registrare una forte performance commerciale.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 11,44 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,74. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,13.