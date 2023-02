Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Cisco Systems

Home Depot

Walt Disney

Microsoft

Amgen

Boeing

Seagen,

Cisco Systems

JD.com

AirBnb

Datadog

Synopsys,

Enphase Energy,

Atlassian

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, dopo aver recuperato dai minimi dell0esordio: ilal momento lima lo 0,37%, mentre l'retrocede a 4.131 punti. Leggermente negativo il(-0,55%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,4%).A penalizzare il mercato americano ha concorso il dato sui prezzi alla produzione , che sono cresciuti più delle attese, ed altri dati macro USA deludenti. In chiaroscuro anche i risultato Corporate.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,14%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,59%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,42%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,37%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,18%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,30%),(+6,14%),(+4,06%) e(+3,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,98%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,71%.Scende, con un ribasso del 4,64%.Crolla, con una flessione del 4,62%.