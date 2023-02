Edison, Ebitda 2022 in crescita. Effetto decreti "extra-profitti" su utile

Edison

(Teleborsa) -ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2022 con unadi vendita a 30,4 miliardi di euro, principalmente in conseguenza dell’incremento dei costi delle materie prime.La crescita del EBITDA ) a 1.112 milioni di euro (+12,4% rispetto a 989 milioni di euro nel 2021) "riflette la solida performance industriale".Si contrae l’di oltre il 63% a 151 milioni di euro (413 milioni di euro nel 2021), per effetto - spiega la società - dell’impatto eccezionalmente negativo dei decreti “Taglia prezzi”, “Aiuti” e della Legge di Bilancio 2023, per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro, che rischia di "ridurre la capacità di investimento per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione" e realizzare la transizione energetica del Paese. Tali risultati - aggiunge Edison - "consentono di distribuire, come lo scorso anno, unche per il 2022 è di euro 0,052 per ciascuna azione di risparmio e di euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria".al 31 dicembre 2022 è di 477 milioni di euro, rispetto a 104 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2021.