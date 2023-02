FAI e Intesa Sanèpaolo presentano risultati de "I Luoghi del Cuore"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il– Fondo per l’Ambiente Italiano ETS ehanno presentato oggi i risultati dellchiusa lo scorso 15 dicembre: connel 2022 peril censimento si conferma la più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo, com’è nella missione del FAI.dei luoghi del cuore più votati è stata annunciata in una conferenza stampa, alla presenza di, Presidente del FAI, e di, Presidente di Intesa Sanpaolo, e con la partecipazione dei rappresentanti dei tre beni vincitori, che riceveranno, a fronte di un progetto, un contributo per il restauro e la valorizzazione. Sul podio la Chiesetta di San Pietro dei Samari in Puglia con 51.443 voti, seguito dal Museo dei Misteri in Molise con 32.271 punti e la Chiesa di San Giacomo della vittoria in Piemonte con 31.028 punti.Grazie a questa iniziativa, dal 2003 a oggi, sono stati, che erano dimenticati, abbandonati o poco valorizzati, ma amati dalle loro comunità, che votandoli li hanno salvati. I voti raccolti consentono di dare avvio infatti adcapace di moltiplicare l’effetto del censimento, mobilitando Comuni, Regioni e Ministero, aziende, fondazioni e associazioni per salvarli, tanto che ila questo progetto ha generato. .sono stati coinvolti nel censimento, segnalati da cittadini, singoli o associati in comitati, sorti dall’iniziativa di tanti e diversi soggetti della società civile, dalle scuole alle parrocchie, dalle biblioteche ai musei, dalle proloco agli stessi Comuni."In questa edizione, in maniera particolarmente evidente, ‘I Luoghi del Cuore’ hanno dato voce agli 'ultimi', a quei luoghi del patrimonio culturale italiano considerati minori, che non hanno mai avuto l’attenzione del Paese, ma che invece la meritano, e che senza l’amore delle persone che li hanno votati si sarebbero persi", ha spiegato il Presidente del FAI,, Presidente Intesa Sanpaolo, ha agigunto "Intesa Sanpaolo e il FAI collaborano insieme dal 2004 per favorire i progetti proposti dalle comunità sulla base del consenso raccolto spontaneamente. Una straordinaria partecipazione attiva della cittadinanza che permette capillarità di intervento e diffusione dell’arte e della cultura su tutto il territorio nazionale. La cultura è un fattore fondamentale di coesione sociale e di crescita economica; per questo le attività culturali della Banca sono un elemento qualificante del nostro Piano di Impresa 2022-2025".