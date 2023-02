FS Italiane, Ferraris: "Logistica e infrastrutture temi chiave per Europa e Italia"

(Teleborsa) - "Il tema dellache per la sua conformazione territoriale è naturalmente un hub logistico del Mediterraneo sempre più strategico". Lo ha ribadito oggiintervenuto alla tavola rotonda “Un nuovo patto per i trasporti del futuro: salari, diritti, regole", nell’ambito del 12° Congresso Filt Cgil di Catania."Per questo. - ha aggiunto il manager - Dobbiamoche presieda l’intera catena del valore facendo sì che ci sia un’offerta integrata".Fra gli obiettivi delc'è anche iltrasportate su rotaiafavorendo anche una(Nave/treno/gomma) come dimostrano i i Memorandum of Understanding che FS ha siglato con Hupac e Msc, che puntano a rafforzare le sinergie fra trasporto ferroviario e marittimo (a prima) e rafforzare l'intermodalità verso l'Europa (la seconda)con Tx logistik, ma bisogna fare di più. Per essere protagonisti dobbiamo fare il primo passo", ha affermato l'Ad del Gruppo, aggiungendo "siamo già leader a livello europeo con l’Alta Velocità,, quindi è importante andare avanti", ha spiegato Ferraris.Per l'Ad dekle Ferrovie occorre "fareche consentano di collegare il trasporto su gomma con il trasporto ferroviario".Durante la tavola rotonda, cui ha partecipato anche il, è stato centrale anche il tema delle. “Siamo all’inizio di un percorso che ci vede fareper i prossimi dieci anni ed oltre”, ha sottolineato Ferraris, ricordando che il piano prevede investimenti per 160 miliardi in 10 anni in infrastrutture ferroviarie e stradali.