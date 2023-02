Itway, Roberto Castelli su unisce al Gruppo come consulente strategico

It way

(Teleborsa) -, realtà attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata sul mercato Euronext Milan,, fondatore di BCloud, ha fatto iper lo sviluppo commercialein qualità di esperto di area disaster recovery, datacenter, storage e cloud.Il compito di Castelli sarà di, partner tecnologici ede canali di vendita."La collaborazione con Itway punterà a selezionare le migliori piattaforme informatiche a livello mondiale per accompagnare i clienti in un percorso di evoluzione tecnologica grazie ad un’architettura orientata al cloud", dichiarache prosegue "l’obiettivo della nostra offerta sarà quello di migliorare le prestazioni e ridefinire l’esperienza di storage, semplificando le modalità con cui gli utenti interagiscono in modo sicuro con i dati. Ciò garantendo che le informazioni aziendali siano accessibili a lungo termine e proteggendo i dati dal degrado ed offrendo soluzioni di business continuity in grado di ripristinare sistemi e dati a fronte di gravi emergenze che potrebberointaccare la regolare attività delle imprese"."Siamo molto felici di avere a bordo Roberto come consulente strategico di Itway", afferma il Presidente e Amministratore Delegato, aggiungendo che "la sua collaborazione con Itway rappresenta, in coerenza con il piano industriale, un rafforzamento nella strategia di crescita interna, di sviluppo commerciale e di evoluzione del Gruppo".