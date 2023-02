"M’illumino di Meno", Generali aderisce alla campagna promossa da Radio2 con Caterpillar

(Teleborsa) -aderisce per il quinto anno consecutivo all'iniziativae lanciata nel 2005. Generali spegnerà le luci delle sue sedi a Milano, ovvero l'iconica Torre disegnata da Zaha Hadid, le Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia e palazzo Berlam a Trieste, per confermare il proprio impegno nella sostenibilità.L'iniziativa invita ogni anno la comunità a spegnere tutte le luci che non sono indispensabili, un gesto simbolico con un impatto concreto e positivo sul pianeta e sui suoi abitanti.per circa dieci minuti per dare visibilità all'iniziativa."Generali aderisce a M’illumino di Meno con l'obiettivo condiviso – ha commentato– di promuovere stili di vita e comportamenti sostenibili per una Transizione Giusta verso un'economia a basse emissioni di gas serra. In coerenza con il piano Lifetime Partner 24: Driving Growth la sostenibilità è al centro della nostra strategia industriale e delle nostre attività di assicuratori e di asset manager globali".