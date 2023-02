Maire Tecnimont, Nextchem con Dimeta per un GPL sostenibile

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - NextChem e la sua controllata MyRechemical (Gruppo) hanno firmato un accordo con Dimeta B.V. per. Questo prodotto, grazie alle sue proprietà simili al GPL, può essere miscelato con il GPL convenzionale, contribuendo così a ridurre l'impronta di carbonio senza modificare le apparecchiature o le infrastrutture tipiche del GPL.ed è stata fondata per sviluppare la produzione e l'uso di DME rinnovabile e riciclato ed accelerare la transizione dell'industria del GPL verso il Net Zero. L'organizzazione ha l'ambizioso, creando impianti nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti.Questopuò essere ottenuto con le tecnologie innovative di NextChem e MyRechemical che convertono i rifiuti solidi urbani in metanolo e quindi in DME. L'area di cooperazione prevede la creazione di casi commerciali con Dimeta quale cliente per il DME nei progetti di trasformazione dei rifiuti in metanolo, nonché la generazione di nuove iniziative specificamente rivolte alla produzione di DME di carbonio rinnovabile e riciclato.Inoltre, NextChem e MyRechemical esploreranno altre opportunità di collaborazione con Dimeta in attività di Ricerca e Sviluppo, come la produzione di DME da biogas e biometano.: "Siamo entusiasti di esplorare con Dimeta ulteriori applicazioni delle nostre tecnologie Waste to Chemicals anche al settore strategico del GPL., a basse emissioni di carbonio, da sola o miscelata con il GPL,per decarbonizzare molte industrie e settori, tra cui quello dei trasporti".: "La firma dell’accordo tra noi, Nextchem e MyRechemical è un, dopo l’annuncio del nostro primo impianto di DME da carbonio rinnovabile e riciclato nel Regno Unito. Sia NextChem che MyRechemical sono società affermate nel loro campo e sono entusiasta di iniziare la collaborazione per".