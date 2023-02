Mercati europei positivi. A Milano rally di Tenaris e Pirelli

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilin linea alla performance positiva del Vecchio Continente, dove brillano. La prima spinta dai risultati di bilancio , la seconda spinta fin dalla vigilia da rumos di un nuovo riassetto in arrivo per il gruppo attualmente controllato dalla cinese Sinochem.Sullo sfondo restano le banche centrali, con la prospettiva che la BCE non diventerà colomba nel breve termine, dopo che ieri la presidente, parlando al Parlamento europeo, ha ribadito che i tassi di interesse verranno rialzati dello 0,5% nella prossima riunione, ponendo al centro del suo discorso ancora una volta l’inflazione e gli sforzi per contenerla. A Lagarde ha replicato oggi, sottolineando la necessità per l'istituto di considerare il rischio che la stretta monetaria risulti eccessiva, oltre all'eventualità che la sua azione possa rivelarsi insufficiente.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,07. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.837,4 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,38%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +180 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,24%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,50%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,01%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 27.787 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,83% rispetto alla chiusura precedente.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 9,25%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 5,32%.Buona performance per, che cresce del 3,59%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,73%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,25%.di Milano,(+2,80%),(+2,19%),(+1,60%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,30%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,88%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.Tentenna, che cede l'1,42%.Tra ledi maggior peso:00:50: Bilancia commerciale (atteso -3.871,5 Mld ¥; preced. -1.451,8 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3%; preced. -8,3%)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,36 Mln unità; preced. 1,38 Mln unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,4%; preced. 6,2%)14:30: PhillyFed (atteso -7,4 punti; preced. -8,9 punti).