Pirelli corre nel FTSE MIB, boom di scambi. Ancora rumors su riassetto

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,45%.A fare da assist alle azioni contribuiscono le indiscrezioni di un nuovo riassetto in arrivo per il gruppo attualmente controllato dalla cinese Sinochem. Secondo rumors, infatti, il socio asiatico starebbe valutando la cessione della partecipazione e alcuni fondi di private equity guardano al dossier.E': sono passati di mano 5,8 milioni di pezzi contro una media giornaliera dell’ultimo mese di 2,1 milioniIl confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,071 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,917. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,225.