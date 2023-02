Positiva Tokyo e le altre piazze asiatiche

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, dopo la chiusura piatta di Wall Street ed il dato sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti che ha aumentato la pressione sulla Federal Reserve per mantenere alti i tassi di interesse. I timori erano già aumentati nei giorni scorsi con i nuovi dati inflazionistici statunitensi per il mese di gennaio e l'ottima lettura dell'occupazione per lo stesso mese.Ilsegna un rialzo dello 0,73%, mentre, al contrario, vendite diffuse su, che continua la giornata all'1,05%.Sale(+1,11%); con analoga direzione, in netto miglioramento(+1,83%).In frazionale progresso(+0,44%); con analoga direzione, positivo(+0,81%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,19%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,08%.Il rendimento dell'è pari 0,5%, mentre il rendimento delscambia 2,9%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -3.871,5 Mld ¥; preced. -1.448,5 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3%; preced. -8,3%).