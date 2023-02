Semplificazioni Borsa, Matteo Bonelli: spostare accento da accesso a vigilanza continua

(Teleborsa) - "Attualmente ci sono discussioni sulle semplificazioni nell'ambito dell'accesso ai mercati, quindi quello che si sta cercando di fare è rendere più facile l'accesso ai mercati e ovviamente questo è un processo che sta funzionando a livello europeo e non solo a livello italiano. Per quanto riguarda poi altri tipi di semplificazioni, forse è, perché sulla vigilanza continua, più ancora che sull'accesso ai mercati". Lo ha detto a Teleborsa, socio dello studio legale Bonelli Erede, a margine dell'evento " Euronext Growth Milan, PMI e miglioramenti normativi senza costi per la finanza pubblica " organizzato da AssoNEXT.Sulla vigilanza continua - ha aggiunto - "ho trovato molto interessanti i ragionamenti fatti da CONSOB sull', perché ovviamente non si può pensare di vigilare fisicamente tutti gli emittenti quotati e quindi avere un grosso aiuto da parte dei sistemi di analisi quantitativa di intelligenza artificiale potrebbe rendere questo tipo di vigilanza sicuramente molto più efficace".Sul fronte della competitività di Piazza Affari, Bonelli ha affermato che "che sicuramente non non la rende molto attrattiva come luogo di scambio di titoli. Però è anche vero che siccome ormai tutte le Borse sono accessibili contestualmente per tutti gli investitori questo è un problema relativo dal punto di vista dell'attrattività per la dimensione della Borsa"."Forse quello che è importante è creare - come succede per gli Stati Uniti d'America - più delle, per cui in America ci sono solo due Borse - non come in Europa che ce ne sono molte di più - però ovviamente chi è una società tecnologica decide di andarsi a votare al Nasdaq mentre le società di stampo più tradizionale si quotano al NYSE. Forse quello che manca in Europa è questo tipo di divisione delle specialità borsistiche".Infine, secondo Bonelli, "i regolatori si sono resi conto nel tempo che ovviamente, in un mercato unico dove c'è la libera di stabilirsi in qualunque paese, devono fare i conti con l'. Quindi ovviamente tutte queste società che si sono spostate dall'Italia ad altri paesi più attrattivi hanno indotto il legislatore a fare importanti riflessioni in questo ambito".