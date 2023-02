Sisma Turchia-Siria, iniziativa di TIM: chiamate gratuite verso il proprio paese

TIM

(Teleborsa) - Per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma inmette a disposizione dei clienti di nazionalità turca e siriana in Italia la possibilità di chiamare gratuitamente i numeri fissi e mobili del proprio paese,E' quanto si legge una nota che spiega che a partire da oggi i clienti mobili di TIMpotranno effettuarechiamate gratuite dal proprio cellulare per una settimana.Per aderirebasterà rispondere all’SMS informativo dedicato, visitare l’area My TIM, recarsi presso i negozi TIM oppure contattare il 119.