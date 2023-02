STM confermata nella Top 100 Global Innovators 2023 di Clarivate

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, leader globale nei semiconduttori , è stata, società che identifica le organizzazioni al vertice del panorama mondiale dell’innovazione, misurandone l’eccellenza, con particolare attenzione per la continuità eccezionale dei risultati e la scala di innovatività.e il vantaggio competitivo della nostra azienda. Ci consente, insieme a clienti e partner, di creare tecnologie e prodotti unici che offrono soluzioni per un futuro più sostenibile", ha dichiarato, Executive Vice President, Chief Innovation Officer di STM, ricordando che la società è stata incusa nella lista per la quinta volta.S, si avvale di oltre 9.000 dipendenti per le attività di ricerca e sviluppo ed è impegnata in vaste attività di collaborazione con laboratori di ricerca di primo piano e partner aziendali in tutto il mondo. L’Innovation Office della Società si occupa principalmente di mettere in connessione le competenze tecnologiche interne con le tendenze emergenti del mercato per identificare opportunità, sopravanzare la concorrenza ed essere leader in settori di tecnologia esistenti o nuovi.studiano tecnologie e applicazioni radicalmente innovative, come. Queste tecnologie abilitano la costruzione di dispositivi e applicazioni innovative che vanno dalle automobili elettriche ai robot industriali, dalla sicurezza degli oggetti IoT presenti ovunque alle fabbriche pronte per l'Industria 5.0, dagli smartphone e dai nuovi dispositivi per gateway fino al Metaverso.