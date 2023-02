Transizione ambientale, Confindustria: Italia dovrà spendere 1.110 miliardi di euro entro il 2030

(Teleborsa) - Per raggiungere gli obiettivi del Pacchetto clima ". Di questi, 700 miliardi di euro sono solo per il settore dei trasporti e, quindi, per il rinnovo del parco auto degli Italiani; sempre entro otto anni.E' quanto ha dichiarato, intervenendo a un incontro organizzato ieri, 15 febbraio a Roma, daRegina ha anticipato lee che verrà presentato ufficialmente nelle prossime settimane. Regina ha ricordato come queste cifre imponenti dovranno essere spese in un sistema-paese già duramente provato da pandemia e da crisi energetica e che qualcuno, soprattutto per il rinnovo del parco auto, dovrà spiegare alle famiglie italiane; anche alla luce del periodo breve, confermato ieri dalla decisione del Parlamento europeo.Dobbiamo, ha proseguito Regina, senza citare queste cifre come un ostacolo insuperabile, ma consapevoli che dovranno essere trovate delle soluzioni, nell’interesse delle famiglie e delle imprese italiane; di fronte all’imposizione di bandi, come quello stabilito per le auto, da realizzare il 2035, che Confindustria giudica sbagliato.