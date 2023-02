Wall Street apre in rosso

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, che avvia gli scambi in ribasso, sulla scia di dati macroeconomici deludenti e trimestrali non sempre all'altezza delle aspettative, Giornata ricca di spunti con numerosi interventi di esponenti della Fed. L'indiceha avviato la giornata in flessione dell'1,01%; sulla stessa linea l', che retrocede dell'1,15%. a 4.100 punti. In rosso il(-1,28%); con analoga direzione, in discesa l'(-1,15%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+5,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,08%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,87%.scende dell'1,73%.Tra i(+10,87%),(+5,02%),(+3,03%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,61%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,42%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,24%.Calo deciso per, che segna un -3,53%.