Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, dopo che le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate più delle attese a gennaio. Il balzo del 3% suggerisce che una forte spesa per consumi consentirà ai prezzi di rimanere elevati, il che aumenta la pressione sulla Federal Reserve per mantenere alti i tassi di interesse. I timori erano già aumentati nei giorni scorsi con i nuovi dati inflazionistici statunitensi per il mese di gennaio e l'ottima lettura dell'occupazione per lo stesso mese.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 34.128 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.148 punti.In denaro il(+0,77%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,2%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.Al top tra i(+1,78%),(+1,57%),(+1,47%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,60%.scende dell'1,92%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,05%.Al top tra i, si posizionano(+13,35%),(+8,52%),(+7,47%) e(+6,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,49%.Calo deciso per, che segna un -2,82%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,52%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,49%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Permessi edilizi (atteso 1,35 Mln unità; preced. 1,34 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,36 Mln unità; preced. 1,38 Mln unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,4%; preced. 6,2%)14:30: PhillyFed (atteso -7,4 punti; preced. -8,9 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 196K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,5%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,2%; preced. -2,6%).