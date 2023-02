Air France-KLM protagonista dllla ripresa: record ricavi 4° trimestre

Air France-KLM

(Teleborsa) - La compagnia aerea Franco-olandeseha chiuso il quarto trimestre 2022 conrispetto al quarto trimestre 2021, attestandosi anella storia del Gruppo nonostante un contesto difficile. Il trimestre chiude cin un utile operativo di 134 milioni ed un utile netto di 496 milioni di euro.sono. Questo miglioramento è stato trainato da un aumento della capacità, del fattore di carico e del rendimento per passeggero ed ha portato ad undi euro, in aumento di 2.839 milioni di euro a cambi costanti rispetto allo scorso anno. Il margine operativo per l'intero anno 2022 è anche superiore di 0,3 punti rispetto al 2019 (4,2%).di euro nel 2022, in aumento di 4.020 milioni di euro rispetto allo scorso anno."Per tutto il 2022, Air France-KLM ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza e agilità in un contesto di crisi senza precedenti", ha affermato il Ceo del gruppo, aggiungendo "il nostro Gruppo e le sue compagnie aeree sono riuscite a catturare con successo una forte domanda di viaggi"."Dal punto di vista finanziario - ha aggiunto - abbiamo portato a termine con successo importanti operazioni sia di risanamento che di consolidamento patrimoniale, continuando a rimborsare gli aiuti di Stato ricevuti. Ci siamo assicurati accordi storici, inclusa una partnership commerciale strategica con CMA CGM Group, che è diventato il nostro maggiore azionista privato"."Chiudiamo l'anno con un utile netto positivo, dopo aver voltato pagina sul Covid, e guardiamo al futuro con fiducia nella nostra capacità di affrontare le sfide future", ha concluso Smith., l'86,5% in più rispetto all'anno precedente. Poiché la capacità è aumentata del 44,2% e il traffico è cresciuto del 104,6%, il fattore di carico è aumentato di 24,8 punti rispetto allo scorso anno. I ricavi per unità di passeggero per ASK sono aumentati del 51,6% a valuta costante rispetto allo scorso anno. Il costo unitario del Gruppo per ASK a carburante costante e valuta costante è diminuito del 4,5% rispetto allo scorso anno grazie a un aumento della capacità e ai continui sforzi di trasformazione del Gruppo.