BB Biotech, performance negativa e perdita di 358 milioni CHF nel 2022

BB Biotech

(Teleborsa) -ha presentato in data odierna il. Il 2022 è stato caratterizzato da un contesto volatile per i mercati azionari globali e per quelli obbligazionari - ricorda una nota - con significativi aumenti graduali dei tassi d’interesse da parte delle banche centrali, in primis della Federal Reserve statunitense.In questo quadro i. Le aziende a grande capitalizzazione hanno registrato aumenti di valore nell’arco di tutto l’anno, mentre le aziende a piccola e media capitalizzazione hanno accusato correzioni significative.totale dell’azione è stato del, una performance, pari al -11.0% in CHF, -6.7% in EUR e -12.1% in USD. Laper BB Biotech nell’esercizio 2022 è stata diCome già annunciato il 20 gennaio 2023, BB Biotech propone il pagamento di unper azione, in linea con quello dell’esercizio precedente, pari a un rendimento del 5% sul corso medio ponderato per i volumi dell’azione nel mese di dicembre 2022. Viene così riconfermata e proseguita la politica in materia di dividendi.