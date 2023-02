CDP, Gorno Tempini: bene apertura sedi, percepiti come più vicini e dialoganti

(Teleborsa) - "L'impegno di CDP è chiaramente per la Sicilia e per la Calabria, perché l'ufficio di Palermo avrà anche la giurisdizione sulla Calabria. L'impegno è per unadella regione, in une in cui l'impegno dell'Europa è sotto gli occhi di tutti. Noi dobbiamo essere capaci di tradurlo in progetti e in occasione di crescita e di sviluppo". Lo ha affermato, a margine dell' evento di inaugurazione del nuovo ufficio territoriale di Palermo , il primo nella Regione.I settori su cui puntare l'attenzione "sono quelli ovviamente noti, che riguardano lae che riguardano la- ha spiegato - Oltre a questo, c'è il tema delle. È un orizzonte ampio quello che è la Cassa si ripropone, che ha come obiettivo quello di favorire una crescita intelligente, sostenibile e che sia il frutto di una collaborazione fra il settore privato e il settore pubblico. Auspicabilmente, con noi a fare da ponte e da forza propositiva per entrambe".Gorno Tempini ha sottolineato che "l'impegno di Cassa nei confronti della Regione, degli enti locali e delle imprese è importante. Si misura in termini di miliardi, quindi non in termini di centinaia di milioni, e riflette le richieste che sono state fatte da un lato, e da oggi, spero anche quello che noi".Con riguardo all'impegno per migliorare la presenza sul territorio, ha detto: "Stiamo aprendo delle sedi che si affiancano a degli angoli di ascolto in collaborazione con le fondazioni. Siamo quasi a 30 e ovunque siamo andati abbiamo avuto un accoglienza positiva, abbiamo avuto un riscontro importante sia dal punto di vista delle amministrazioni pubbliche dal punto di vista delle imprese.".