Compagnia dei Caraibi acquista 100% di We r-eticsoul

(Teleborsa) -, Società Benefit attiva nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium e ultra-premium e prestige, annuncia di avere concluso un accordo vincolante preliminare pere delle relative controllate e partecipate."Questa operazione si inserisce in modo sinergico e coerente con la linea strategica definita dai piani industriali di Compagnia dei Caraibi sul medio periodo", ha dichiarato ECeo di Compagnia di Caraibi, spiegando "l’acquisizione di We r-eticsoul ci permette infatti di aprire una nuova finestra di dialogo con un target nuovo e trasversale (quello del consumatore finale) dando il via ad un modello distributivo omnicanale in grado di rispondere alle aspettative del cliente e di creare una continuità tra esperienza di acquisto digitale e analogica"., società fondata nel 2020 con sede a Torino, rappresenta uncon insegna Dispensa. Il modello prevede una piattaforma di eshop con un catalogo di oltre 1000 etichette, e un format fisico innovativo e flessibile con uno store già operativo a Torino che ha permesso di testare dinamiche di mercato, disegnare esperienze di acquisto utili per impostare il piano di aperture di nuovi store. In quest’ottica lo sviluppo prevede diversi format esperienziali relativi al mondo food & beverage adattati secondo la richiesta del locale (Enoteca, Enoteca con somministrazione food, temporary store o dark store).We r-eticsoul ha partecipazioni in:(5%) e(51%), la quale detiene unicamente Ribelli Digitali (84%). Le partecipazioni di minoranza sono rappresentate da soggetti non correlati. Thinking Hat è un acceleratore di pensiero su temi di innovazione che integra i servizi di agenzia di comunicazione.Al 31 dicembre 2022, la We r-eticsoul ha conseguito un fatturato complessivo pari a 0,24 milioni di euro con un EBITDA pari a euro -0,3 milioni di euro e PFN negativa per euro -0,52 milioni. Ribelli Digitali S.r.l. ha generato ricavi al 31 dicembre 2022 per 1,5 milioni di euro con un EBITDA pari a euro 3 mila e PFN negativa per euro 0,17 milioni di euro.POer l’acquisizione del 100% We r-eticsoul,, che saranno corrisposti al momento del closing aldi Compagnia dei Caraibi e alcome di seguito dettagliato: per l’importo di 672.750,18 euro tramite cassa: in particolare, 605.475,16 euro saranno versati a Trolley e 67.275,02 euro a Congeners; per il controvalore di 362.248,22 euro attraverso l’assegnazione di complessive n. 72.161 azioni proprie così suddivise: 64.945 azioni a Trolley e n. 7.216 azioni a Congeners ad un valore unitario pari a 5,02 euro.è prevista entro lae ildell’operazione, aseguito della sottoscrizione dell’atto notarile, è atteso entro la2023.