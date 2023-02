Imprendiroma conferma sconto in fattura su totale commesse 2023

Imprendiroma

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, annuncia che , alla luce delle recenti disposizioni normative in materia di cessione del credito e sconto in fattura, il totale del backlog commesse incamerato potrà continuare ad usufruire dello sconto in fattura.Inoltre, i relativi crediti d’imposta generati potranno continuare ad essere scambiati presso il sistema bancario di riferimento, che già ha rinnovato al Gruppo i plafond di acquisizione per tutto il 2023., Amministratore Delegato di Imprendiroma, ha sottolineato "il nostro piano industriale ha sempre fondato le sue aspettative su un profondo cambio di paradigma già dal 2024 e, supportati dall’imminente approvazione della Direttiva europea Epbd (Energy performance building directive) in ordine alla riqualificazione energetica degli immobili residenziali e non residenziali, siamo consapevoli di aver intrapreso il giusto percorso di trasformazione del nostro Gruppo".