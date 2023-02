INPS: avanti con valorizzazione patrimonio immobiliare

(Teleborsa) -nell’ambito del piano operativo di razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare,, secondo logiche di efficienza economica e di potenziamento della funzione sociale.Lo comunica lo stesso Istituto in una nota spiegando che questa linea rientra il recente accordo, tra l’Istituto e il Ministero di Giustizia,ha ceduto in locazione al Tribunale di Messina, due piani dell’immobile di via Capra, per un canone annuo congruito dall’Agenzia del Demanio. Lo stabile è di circa 1.300 mq, moderni e cablati per rispondere alle attuali esigenze informatiche e tecnologiche. L’immobile ospiterà ancora per un breve periodo anche gli uffici dell’Inps.A questo scopo, l’INPS, ha già avviato le attività propedeutiche al definitivo rilascio dell’immobile e procederà, nel corso del 2023, alla ristrutturazione di uno stabile in via Argentieri, insieme ad ulteriori 18 beni sul territorio nazionale.L’operazione immobiliare, che ha interessato la città di Messina, si colloca infatti nella più ampia strategia di efficientamento delle risorse immobiliari che l’INPS sta portando avanti da alcuni anni, anche creando