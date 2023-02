Istituto Tedesco Qualità e Finanza: a Enel Energia riconoscimento "campioni del servizio 2023"

Enel

(Teleborsa) -premiata con il sigillo di qualitàin base al livello di soddisfazione dei clienti. A dirlo è un’analisi condotta, tra luglio e agosto 2022, dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ente indipendente specializzato nell'analisi e comparazione di prodotti, servizi e prodotti finanziari. I risultati dello studio sul settore Luce e Gas, basato su un campione di oltre 300.000 clienti, hanno posizionato l’azienda ai vertici delle classifiche con un punteggio pari a 74,2% - largamente superiore alla media di categoria pari al 55,9%.L’analisi di ITQF - spiega la nota - è stata svolta tramitenterviste a clienti in Italia su un panel di 1.929 aziende di 190 diversi settori dell’economia italiana con le quote di mercato più ampie del Paese. Per ogni mercato è stato calcolato un punteggio SES (Service Experience Score) sul servizio medio, che indica la quota media degli italiani che giudicano come “Molto Buono” il servizio clienti delle aziende appartenenti a quel settore. Le aziende che ottengono un punteggio superiore a quello medio ricevono il sigillo di qualità “Top Servizio”. L’azienda che, invece, ottiene il punteggio più alto di tutto il mercato di appartenenza riceve il sigilloSiamo consapevoli della qualità della nostra offerta ed è per noi fondamentale offrire ai nostri clienti un'esperienza di qualità, basata sulla vicinanza, la trasparenza e l’affidabilità", questo il commento diresponsabile Mercato Italia di Enel Energia.