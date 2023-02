Le revisioni tariffarie del 2023 al di sotto dell'inflazione pesano sui conti degli aeroporti europei

(Teleborsa) - La maggior parte deglinon ha aumentato ledel 2023 e, laddove sono state effettuate, glisono stati ben al di sotto dell', pesando sui profili del. È quanto ha rilevato un'analisi condotta da. C'è anche una forte incertezza sulle revisioni tariffarie nel medio termine, che dipenderanno da ulteriori variazioni dei, dell'inflazione, del ritmo di ripresa del traffico e delle future esigenze di investimento. L'analisi prevede che gli aumenti tariffari del 2024 per glirimarranno al di sotto dei livelli di inflazione."Moltieuropei hanno mantenuto le tariffe stabili per il 2023 su base annua o hanno consentito aumenti tariffari al di sotto dell'inflazione, mentre l'intensaha ridotto la capacità degli aeroporti non regolamentati di aumentare le proprie tariffe. Pur in linea con le nostre previsioni, tali livelli di diritti aeroportuali non consentiranno il pieno recupero dell'aumento dei costi, gravando sulla redditività e suldi cassa degli aeroporti", avverte Fitch Ratings.L'analisi ha rilevato che glieuropei hanno protetto il settore dallepiù acute al culmine dellaattraverso quadri normativi e sussidi, salvaguardando la redditività a lungo termine degli aeroporti. Tuttavia, in alcuni casi, le modifiche normative hanno ridotto la visibilità tariffaria a breve termine.Il supporto ha contribuito a limitare lenegativo intraprese da Fitch durante la pandemia, sottolinea inoltre l'agenzia americana. "Tuttavia, le prospettive su tutti i rating tranne due nel nostro portafoglio aeroportuale europeo sono negative, riflettendo incertezze a medio termine come la capacità di trasferire l'aumento dei costi ai clienti. Gli aumenti delle tariffe al di sotto dell'inflazione non influiranno necessariamente sui rating poiché li abbiamo già incorporati nelle nostre", spiega l'analisi.Fitch Ratings prevede che gli aeroporti regolamentati mantengano ladelle tariffe al di sotto dell'inflazione o invariata almeno fino al 2024, con tariffe fissate in linea con il quadro applicabile per l'attuale periodo regolatorio (ad esempio per Aena) o utilizzando un meccanismo di fissazione dei prezzi provvisori (per ADP, Aeroporti Di Roma, Heathrow).Per quel che riguarda invece letariffarie per gli aeroporti regolamentati nell'analisi sottolinea che dipenderanno da diversi fattori, tra cui lesui tassi di interesse, l'inflazione e gli investimenti degli aeroporti. Tuttavia, la riduzione del traffico e il ridotto utilizzo delle infrastrutture aeroportuali possono determinare un aumento strutturale delle tariffe, in particolare per gli asset essenziali con posizione di monopolio. Gli aeroporti non regolamentati hanno invece maggiore flessibilità per fissare i loro diritti, ma sono influenzati dalla concorrenza per i clienti. Pertanto, la maggior parte degli aeroporti non regolamentati ha recentemente aumentato i propri prezzi al di sotto dell'inflazione. Tuttavia, i loro contratti bilaterali a lungo termine con le compagnie aeree migliorano la visibilità.