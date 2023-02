Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,26% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 4.090 punti, in calo dell'1,38%. In forte calo il(-1,93%); sulla stessa linea, pesante l'(-1,52%).Ad appesantire i mercati il dato die prezzi alla produzione, risultato in crescita più delle attese, assieme a qualche altro dato deludente come il Philly FED. A questo si sono aggiunti i commenti di alcuni esponenti della Fed, James Bullard e Loretta Mester, che hanno preventivato nuovi aumenti die tassi, in misura anche maggiore a quanto fatto nell'ultima riunione.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+5,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,12%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,43%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,43%.Al top tra i, si posizionano(+13,24%),(+5,22%),(+3,60%) e(+2,45%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,18%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,92%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,89%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,78%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,2%; preced. -2,6%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,4%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -1%)15:45: PMI manifatturiero (preced. 46,9 punti)15:45: PMI servizi (preced. 46,8 punti)15:45: PMI composito (preced. 46,8 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -1,5%).