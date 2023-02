Backbase, Fragapane: miglioriamo customer journey delle banche per fronteggiare avanzata fintech

Airbnb

(Teleborsa) - Il, negli ultimi anni, dall'ascesa di neobanche o fintech che operano più come start-up tecnologiche che come banche tradizionali. Molti istituti storici faticano a tenere il passo con questi sfidanti, in parte perché sul fronte tecnologico e di user-experience sono percepite come meno al passo coi tempi e in parte perché la loro cultura aziendale prudente le rende poco propense a innovare. Inoltre, la popolarità di piattaforme comeha, rendendoli meno fedeli anche in quanto a servizi bancari."Negli ultimi 50 anni le banche hanno continuato ad aggiornare i loro sistemi, aggiungendo componenti che hanno reso la loro architettura tecnologica molto complessa e poco agile - spiega a Teleborsa- Oggi si è quindi creato un: con l'avvento di nuove tecnologie le aspettative dei consumatori sono cambiate in modo drastico e questa architettura tecnologica monstre rende le banche non in grado di reagire così velocemente come dovrebbero alle esigenze dei clienti. Inoltre, ora sono arrivate le nuove fintech e c'è una concorrenza ancora più spinta".La missione di Backbase, società olandese, è quella di "", realizzando prodotti e servizi attorno al cliente. Backbase ha creato la propria piattaforma di Engagement Banking con l'obiettivo di far muovere il settore da un approccio channel-first a uno customer-first. Il fine è rendere il cliente assoluto protagonista e consentire alle banche di garantire sempre la massima soddisfazione di quest’ultimo accelerando il processo di trasformazione digitale."Backbase nasce per dare alle banche la possibilità di disaccoppiare la parte di interazione con il cliente dalla "fabbrica", ovvero tutti i sistemi core - racconta Fragapane - Le, che guida l'innovazione e la crescita dei ricavi, sfruttando - senza doverci mettere troppo mano - tutti questi sistemi che hanno dei rischi e dei costi di innovazione molto più alti".Lae intende abilitare le banche a dare ai loro clienti la possibilità di interagire con la banca stessa in modo semplice, veloce e digitale, soddisfacendo le proprie esigenze in tutte le fasi della relazione dall'onboarding, alle interazioni quotidiane, ai finanziamenti e alla gestione del patrimonio."Ci sono due modi per utilizzare la piattaforma - dice il country manager - Il primo è adottare i customer journey già realizzati da Backbase, ad esempio l'implementazione di un app per l'onboarding. La seconda è lo sviluppo di journey aggiuntivi e totalmente personalizzati permette di, ad esempio i servizi che riguardano i finanziamenti".Backbase, che ha superato i 200 milioni di euro di fatturato, ha raccolto 120 milioni di euro da Motive Partners a giugno 2022, raggiungendo una. Più di 150 banche nel mondo hanno adottato la sua piattaforma e tra queste ci sono importanti nomi del settore in Europa comeFragapane - dopo oltre 15 anni ine svariate esperienze nell'ambito della trasformazione digitale nel settore dei servizi - è convinto che i servizi della società possano avere mercato anche nel mondo bancario italiano, che descrive comunque come a un buon livello: "Laha fatto investimenti importanti negli ultimi anni raggiungendo un. Resta il fatto che l'architettura applicativa sottostante è ancora troppo spesso molto articolata e meno agile di quanto servirebbe. Riteniamo di essere utili per fare il passaggio successivo, disaccoppiando ulteriormente questa architettura dal fronte-end, ovvero dalla parte di interazione, permettendo alle banche italiane di fare un salto notevole".Considerando che Backbase lavora su cinque aree funzionali - l'onboarding, il digital banking (l'attività bancaria quotidiana), il digital lending (la parte di origination dei crediti), il supporto al cliente, e l'engagement relativo alla fidelizzazione - per tre tipologie di business - il mondo retail, il mondo corporate e il mondo wealth management - Fragapane vede "una, così come nell'onboarding, in quanto quasi tutte le banche hanno sviluppato un'applicazione per fare l'onboarding, ma la mancanza di disaccoppiamento limita ancora le potenzialità".Il Country Manager non si vuole sbilanciare per quanto riguarda gli obiettivi di Backbase in Italia, dove il primo obiettivo è "capire come essere efficaci, perché la nostra azienda punta molto sul valore oggettivo generato, e quindi vogliamo creare una value proposition ottima per il mercato italiano". "- aggiunge - Quello che posso dire è che voglio mettere in piedi un team di qualche decina di persone nell'arco di 2-3 anni".