BCE, Padoan: impiegato troppo per agire, ora deve mantenere quanto annunciato

UniCredit

(Teleborsa) - "È come gli antibiotici, non li interrompi a metà.". Lo ha affermato, presidente di, a proposito del fatto che la Banca centrale europea (BCE) abbia sbagliato i tempi della sua lotta all'inflazione, ma ora non può cambiare strategia."Ci siamo sbagliati, ha detto il vicepresidente della BCE Luis De Guindos. È vero. La cura è giusta, ma quando la cominci, devi finirla. Il problema, se vogliamo, è che", ha detto in una intervista a La Stampa."Quando l'inflazione ha iniziato crescere, ci si attendeva un'accelerazione - ha spiegato l'economista - Lama solo in seguito ha operato un repentino cambio di strategia. Ora non può essere smentito, sarebbe un errore doppio".A una domanda se dopo l'aumento di marzo si attende una svolta, ha replicato: "Lo spero, sempre che ci siano le condizioni.. Non sono obbligati a dirlo, ma è importante che succeda. La politica monetaria è più un'arte che una scienza e richiede di ragionare su cose che non si vedono".