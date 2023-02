Borse cinesi in rally, Goldman Sachs è bullish sull'azionario

Tokyo

Nikkei 225

Goldman Sachs

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -. Il trading è comunque limitato a causa della chiusura di Wall Street e perchè gli investitori attendono i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve e una lettura sull'inflazione core, in uscita nei prossimi giorni.Non è stato pubblicato alcun dato macroeconomico significativo, mentre sul fronte della politica monetaria la(PBOC) ha mantenuto per il sesto mese consecutivo a febbraio, centrando le attese degli analisti.Nessuna variazione significativa per il listino di(+0,07%), con ilche si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, avanzano con forza, che continua gli scambi all'1,98%, e Shanghai, che mostra un rialzo del 2,06%. In buon rialzo anche(+1,1%).Gli analisti divedono unmentre il paese supera la riapertura che ha seguito le sue rigorose politiche zero-Covid e si dirige verso una fase di crescita. "Riteniamo che il tema principale del mercato azionario si sposterà gradualmente dalla riapertura alla ripresa, con il driver dei potenziali guadagni che probabilmente passerà dall'espansione dei multipli alla crescita degli utili", hanno scritto in una nota pubblicata questa mattina.Pressoché invariato(+0,16%). Sui livelli della vigilia(+0,06%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigiliaGiornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,11%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,12%.Il rendimento dell'è pari 0,5%, mentre il rendimento delscambia 2,92%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (preced. 48,9 punti)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4%).