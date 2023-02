Maersk vende siti logistici e si avvicina alla completa uscita dalla Russia

Maersk

(Teleborsa) -, il più grande armatore mondiale di navi portacontainer, ha stipulato una IG Finance Development Limited. La transazione ha ottenuto le necessarie approvazioni normative nell'UE e in Russia e, dopo aver acquisito le strutture,, un grande importatore alimentare in Russia, per gestire i siti di San Pietroburgo e Novorossiysk.Il deposito di Novorossiysk è una struttura di 28.750 m2 con una capacità di 1.500 container (TEU) ed è specializzato nellacome i cereali dai vagoni ferroviari ai container marittimi. Il magazzino refrigerato e congelato di San Pietroburgo è grande 23.500 m2 ed è stata istituito nel 2020.La cessione dei due siti da parte di Maersk è una conseguenza della decisione della società presa nel marzo 2022 di interrompere le attività in Russia. Maerskcon il suo marchio Svitzer, un processo che è in corso, e poi non avrà più affari in Russia.