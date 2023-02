Novartis nomina chairman per Sandoz. Spin-off in seconda metà 2023

Novartis

Diageo

Danone

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, ha, la sua divisione di farmaci generici e biosimilari che diventerà una società indipendente e sarà quotata in Borsa.Dal 2014, Ghostine è amministratore delegato di, con sede a Ginevra, la più grande azienda privata di profumi e aromi al mondo. In precedenza ha lavorato per. Attualmente fa parte di due consigli di amministrazione; in, dove è membro del comitato di controllo, e in Four Seasons Hotels & Resorts, dove presiede il comitato per la remunerazione e le nomine.Sandoz sarà formata a seguito delloda Novartis nella, previa approvazione finale del consiglio di amministrazione di Novartis e degli azionisti.