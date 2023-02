Banca Generali

Mittel

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 20 febbraio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0001031084Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,8 EURData di pagamento: 22/02/2023ISIN: IT0001447348Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1229 EURData di pagamento: 22/02/2023