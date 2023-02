Raiffeisen affonda in Borsa con USA che chiedono informazioni su attività in Russia

Raiffeisen Bank International

(Teleborsa) - La banca austriaca(RBI) affonda in Borsa nella seduta odierna, dopo che venerdì ha comunicato di aver ricevuto unaIn particolare, a gennaio 2023 ha ricevuto una richiesta di informazioni dall'(OFAC) statunitensi. Le questioni sollevate dall'OFAC "sono di natura generale e mirano a contrastare l'attività di pagamento e i relativi processi mantenuti da RBI alla luce dei recenti sviluppi relativi a Russia e Ucraina - si legge in una nota - RBI è stata informata che la RFI non è stata attivata da alcuna specifica transazione o attività commerciale"."RBIcon l'OFAC in relazione alla loro richiesta ed è fiduciosa che le informazioni fornite all'OFAC soddisferanno la loro richiesta", è stato aggiunto.Peggiora la performance di, con, portandosi a 15,27 Euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 15,25 e successiva 15,22. Resistenza a 15,32.