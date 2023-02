Rete mobile, barometro nPerf: Vodafone guida classifica anche nel 2022

Vodafone

(Teleborsa) -è l'operatore telefonico ad aver fornito nel 2022 le migliori prestazioni generali di internetè quanto emerge dal report “Barometro delle connessioni mobili Internet in Italia - Rapporto 2022" disu dati raccolti dalSi tratta dellaper la tQuello di nPerf - si legge nella nota diffusa da Vodafone - arriva a pochi giorni da un altro riconoscimento: secondo la classifica stilata da Altroconsumo,. È poi dello scorso novembre quello di Open Signal, società globale indipendente che analizza dell'esperienza di rete mobile dei consumatori, che ha eletto Vodafone vincitore nella Overall Experience di rete mobile.Nell’analisi di“ITALY - Mobile Network Experience Report November 2022”, Vodafone ha ottenuto tutti i riconoscimenti della Overall Experience: Video Experience, Games Experience, Voice App Experience, Download Speed Experience e Upload Speed Experience.Dall'analisi dellegrazie aiDal report emerge chela gara di lalsegue scendendo sotto iDa segnalare anche chee in misura minore