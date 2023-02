Superbonus, FABI: capienza banche ai limiti, servono 25 miliardi

(Teleborsa) - L'intervento del governo sui bonus edilizi ha mandato in subbuglio, creando anche significative fibrillazioni nel centrodestra. "non avremmo i soldi per fare la finanziaria", dice il Premier Meloni che usa la sua consueta rubrica social 'Gli appunti di Giorgia'.A inizio febbraio in audizione in commissione, il direttore generale delle Finanze del MEF, Giovanni Spalletta, aveva indicato in 110 miliardi il costo dei bonus,Sta di fatto che nelle ultime ore si susseguono le reazioni anche in vista dell'incontro in programma oggi tra Governo -. "il tetto è stato raggiunto da tempo, come ho sottolineato già diversi mesi fa. Ma i crediti complessivi hanno superato quota 105 miliardi. Il problema, adesso, è individuare soluzioni volte a trovareper evitare il fallimento diCi sono alcune ipotesi e oggi saranno discusse dal governo, rappresentato dal viceministro dell'Economia,, assieme ai vertici di. La prima passa per la compensazione delle tasse pagate dai cittadini in: una percentuale di queste, forse l'1% cioè 5 miliardi, verrebbe trattenuta dalle banche e utilizzata per pagare le imprese. La seconda è cartolarizzare i crediti, cioè le banche li venderebbero a società finanziarie che poi recupererebbero dallo Stato. La terza strada passa per il coinvolgimento delle società pubbliche Cdp e Sace che hanno liquidità e possono comprare dalle banche i crediti fiscali ora bloccati”. Lo ha detto il segretario generale della Fabi,durante la trasmissione Mattino Cinque in onda su Canale 5."Negli ultimi due giorni si è detto di tutto su Bonus e Superbonus edilizi. È giunto il momento di sistematizzare questi strumenti economici per dare qualità al costruito; è indispensabile fare in modo che possano svolgere la funzione sociale per cui sono nati. La decisione del Consiglio dei Ministri preoccupa i tanti lavoratori occupati grazie ai cantieri avviati", sottolinea in una notasegretario generale Filca-Cisl nazionale. "Da tempo noi sosteniamo che il bonus 110% non ha riguardato i condomini periferici e le case popolari ad alta densità abitativa: in pratica non ha usufruito dello strumentotto. Secondo Pelle, "i miliardi spesi per il Superbonus, se gestiti come investimenti pubblici, avrebbero prodotto molti più benefici. Gli investimenti sull'edilizia popolare possono dare soluzioni per modernizzare le abitazioni delle famiglie meno abbienti, che vivono nelle case popolari, nelle periferie, ma possono anche dare, contemporaneamente, risposte al mondo del lavoro e delle imprese. Non ci stanchiamo di precisare - ha concluso - che i bonus dati ai privati, nelle giuste percentuali, sono un investimento per lo Stato e la collettività""A Palazzo Chigi rappresenteremo al Governo la posizione della proprietà immobiliare sul decreto-legge varato giovedì. E diremo subito, come stiamo facendo da tre giorni, che non vanno confusi i piani. Un conto è il tema dei cosiddetti crediti incagliati, altro conto è il futuro degli incentivi". A dirlo il presidente di Confedilizia,a poche ore dall'incontro a Palazzo Chigi. In merito ai crediti incagliati, ha detto che "occorre fare ogni sforzo per individuare misure che siano in grado di sbloccare i cantieri fermi, al fine di tutelare al massimo i cittadini che si sono fidati dello Stato,Il decreto di giovedì tenta di migliorare la situazione, ma a nostro avviso serve molto di più". Sugli incentivi ha detto che invece occorre "impostare un sistema stabile ed equilibrato di sostegno agli interventi finalizzati a riqualificare il nostro patrimonio immobiliare, anche per mettere ordine a una legislazione che è in essere da oltre 25 anni". "Torneremo a ribadirlo domani - ha concluso - esprimendo anche la nostra contrarietà alla totale eliminazione del meccanismo della cessione del credito, nato nel 2016 per favorire l'utilizzo degli incentivi nei condominii"."Quello che diremo oggi al governo è che bisogna trovare una soluzione per i. Non possiamo accettare rinvii ad ulteriori provvedimenti. La questione va risolta subito. Al tavolo porteremo non solo il tema del presente, ma anche quello del futuro. Queste modifiche estemporanee, una ogni quarantacinque giorni ai bonus edilizi, non servono a nulla. Serve una proposta strutturale, di lungo periodo e che il governo reputi sostenibile per i conti pubblici". Così in una intervista al Messaggero la presidente dell'AncePer Brancaccio una soluzione rapida e efficace sarebbe "utilizzare gli F24 che transitano per le banche. Una proposta che da tempo abbiamo fatto insieme all'Abi, l'associazione bancaria. Si tratta di una soluzione di immediata applicazione. Poi anche invitare all'acquisto dei crediti fiscali le grandi partecipate pubbliche", mentre sulla cartolarizzazione "il problema è: si riesce a fare subito? Perché non abbiamo più tempo. I termini per concludere i lavori con il 110% si stanno esaurendo. Se i cantieri non ripartono subito non sarà possibile concludere i lavori entro il 31 dicembre di quest'anno"."Il decreto approvato venerdì dal governo trae fondamento da ragioni tecniche, ma sopratutto da motivazioni politiche. Il governo Meloni ha voluto sconfessare la scelta fatta dall'esecutivo Conte, che con questa misura ha senza dubbio fatto un po' di confusione anche se c'è stata una importante spinta all'economia italiana, in particolare nel 2021". Lo ha sottolineato il presidente di Unimpresa,"Tra le varie soluzioni proposte nelle scorse settimane, c'era quella, poi accantonata, di coinvolgere comuni e regioni che con le loro società finanziare avrebbero potuto comprare dalle banche i crediti fiscali in eccedenza", ha aggiunto Ferrara spiegando che con questa misura "gli enti locali avrebbero avuto una formidabile occasione di guadagno, perché avrebbero comprato i crediti a un prezzo scontato, a esempio tra 90 e 95, e poi incassato dallo Stato centrale il valore pieno cioè 110: il governo avrebbe di fatto finanziato sindaci e presidenti di regione", ha detto. Ora, ha concluso, "c'è invece rammarico per la volontà di escludere le amministrazioni locali dalla questione crediti perché