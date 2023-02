Superbonus, Meloni incontra imprese e banche a Palazzo Chigi

(Teleborsa) - La presidente del consigliovedrà oggi una rappresentanza dellee della, assieme a, per discutere del capitolo, dopo lo stop imposto all'agevolazione dal Ministro Giorgetti. Una misura che- ha ricordato la Premer - e che sottrae risorse preziose alla prossima finanziaria, in aggiunta al rischio che comporta per i conti dello Stato."Non è la prima volta che il governo si occupa di questa materia. Abbiamo dovuto tornarci sopra per, con esiti che possono essere purtroppo prevedibili e molto pesanti", ha affermato Meloni in una nuova puntata della sua rubrica social "Gli appunti di Giorgia", aggiungendo "il: se lo lasciassimo fino a fine anno,. Altro che taglio del cuneo fiscale, scordiamoci tutto"."Il Superbonus è, anche a un neonato o a chi una casa non ce l'ha. Non era gratuito, il debitore è il contribuente italiano", ha sottolineato il capo del governo, citando alcune cifre recentemente snocciolate in un'audizione dal direttore generale delle Finanze del MEF Giovanni Spalletta, secondo cui l'agevolazione è già, cioè 37,7 miliardi più delle previsioni, ma la cifrase lo si lasciasse operare fino a fine anno. Da qui la stima del costo medio pro-capite di 2.000 euro.Il decreto che ha abolito la cessione del credito fiscale - ha ribadito la Premier - sarà sottoposto al Parlamento, che è "sovrano" e "ove lo ritenesse opportuno, potrà apportare utili modifiche"., per discutere della faccenda e trovare un punto d'incontro per ridurre l'impatto sull'economia ed evitare di arrivare ai ferri corti. "Vogliamo spingere le banche e tutti gli attori che possiamo coinvolgere ad assorbire i crediti che sono incagliati, che nessuno vuole prendere. E abbiamo definito meglio la responsabilità di chi deve prendere quel credito", ha spiegato a Presidente.A quanto si apprende sarannoper superare l'impasse e garantire una copertura per famiglie e impese, consentendo il completamento dei lavori avviati: ledei crediti fiscali o leda presentare in banca.