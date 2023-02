Ucraina, Meloni: "Sostegno dell'Italia a 360 gradi"

(Teleborsa) - "Il governo italiano e polacco forniscono insieme le armi, abbiamo parlato dei futuri fornimenti di armi all'Ucraina affinché ci sia la pace e la stabilità". È quanto ha detto ilal termine dell'incontro con lache oggi è volata a Varsavia. La premier è giunta al palazzo del governo poco dopo le 17 e nel corso del pomeriggio ha incontrato anche ilDal confronto, una tappa verso l'incontro di domani della premier italiana cona Kiev, è emersa una piena sintonia tra Roma e Varsavia."Grazie per l'ennesima occasione di incontro, sono contenta – ha affermatoal termine dell'incontro con Morawiecki – di essere a Varsavia, oggi si dimostra la forza del legame tra le due nazioni, un legame che continua a crescere. Nello scorso anno abbiamo avuto 29 miliardi di euro di interscambio e crediamo che possa crescere. Anche i nostri rapporti culturale continua a crescere. Noi siamo le uniche due nazioni al mondo che citano l'altra nel proprio inno nazionale. Ci legano figure storiche come Giovanni Paolo II, un gigante storico e della fede e nel giorno di insediamento del governo ricorreva la memoria liturgica di san Giovanni Paolo II. La Polonia è il confine morale e materiale dell'Occidente e noi come europei dobbiamo dire grazie per quello che sta facendo – ha dettoparlando della guerra in Ucraina –. Da anni – ha proseguito – abbiamo un'idea molto simile di quello che debba essere oggi l'Europa come attore internazionale che sia un gigante politico e non burocratico e per quello lavoriamo. Un'Europa dove viga il principio di sussidiarietà per cui non si faccia a Bruxelles quello che Roma e Varsavia possono fare da sole. Lo abbiamo visto anche nell'ultimo Consiglio Europeo"."L'Italia – ha detto– è decisa al sostegno dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione con il sostegno finanziario, militare e umanitario. L'Ucraina sa di poter contare su di noi a 360 gradi. L'Ucraina può contare sull'Italia, ci siamo stati e ci saremo"."Vogliamo un'Europa forte – ha ribadito–. Un'Europa che possa essere un attore globale, un'Europa delle patrie: condividiamo i valori cristiani e la visione dell'Europa delle patrie".Sul tavolo anche il"Non possiamo continuare – ha sottolineato– a consentire che la selezione in ingresso sia fatta da bande di trafficanti, non possiamo confondere migrazioni e profughi. Cerchiamo risposte e un 'Europa seria deve affrontare temi con pragmatismo. È necessario discutere prima dei confini esterni".Nelle dichiarazioni alla stampa la premier italiana ha parlato, inoltre, delleCi rendiamo conto – ha detto– di come l'Ue abbia bisogno di misure molto concrete per difendere le proprie aziende, che non possono favorire qualcuno a discapito di altri e se per esempio qualcuno chiede un allentamento delle norme sugli aiuti di stato è bene che questo non produca una distorsione del mercato interno. Abbiamo chiesto e nelle conclusioni del Consiglio Ue ottenuto che si discuta di una piena flessibilità dei fondi esistenti e delle scelte che si stanno facendo anche nel dibattito su flessibilità e crescita".