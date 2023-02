Agatos in rialzo dopo partnership con Mitsubishi Electric

Agatos

(Teleborsa) -per, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico. A spingere gli acquisti è l'annuncio, arrivato ieri sera a mercato chiuso, della. L'accordo prevede l'integrazione del processo BIOSIP, brevettato da Agatos, per la produzione di biometano dai rifiuti organici con le soluzioni di controllo operativo "DCS iQ-R Platform" di Mitsubishi Electric."Riteniamo che questa sia unae dovrebbe aiutare Agatos a raggiungere i 57,9 milioni di euro di vendite cumulate previste per la divisione biometano nel periodo 2022-26 (come da piano industriale presentato a giugno 2022)", scrivono gli analisti diin una nota.Spicca il volo, che si attesta a 0,654 euro per azione, con, risultando uno dei migliori titoli dell'indice FTSE Italia Growth nella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,666 e successiva a quota 0,698. Supporto a 0,634.