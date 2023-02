BHP, profitto semestrale in calo. Guarda a Cina per aumento domanda

BHP

(Teleborsa) -, la più grande società mineraria del mondo, ha registrato undi 10,8 miliardi di dollari, in calo del 27%, trainato da una riduzione deidi 4,8 miliardi di dollari che riflette in gran parte i prezzi più bassi del minerale di ferro e del rame. L'EBITDA sottostante è stato di 13,2 miliardi di dollari, con un margine del 54%. L'è sceso del 32% a 6,6 miliardi di dollari.Il Consiglio ha deciso di pagare undi 90 centesimi di dollari per azione (o 4,6 miliardi di dollari), equivalente a undel 69%."Siamo positivi riguardo alle prospettive della domanda nella seconda metà del FY23 e nel FY24, con il- ha commentato il CEO Mike Henry - Prevediamo che la domanda interna in Cina e India fornirà contrappesi stabilizzanti al rallentamento in corso nel commercio globale e nelle economie di Stati Uniti, Giappone ed Europa"."Leper le nostre materie primedata la crescita della popolazione, l'aumento del tenore di vita e l'intensità dei metalli della transizione energetica, anche per le materie prime per la produzione di acciaio", ha aggiunto.