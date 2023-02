Borse asiatiche deboli con sguardo alla Fed. HSBC giù a Hong Kong

HSBC

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori che è rivolta ai, che saranno pubblicati nella giornata di mercoledì. Le minute dovrebbero in gran parte ribadire la retorica aggressiva della banca centrale statunitense, che indica ulteriori aumenti dei tassi di interesse mentre la banca si muove per contenere l'inflazione.Intanto, sempre dai verbali dell'ultimo meeting, è emerso che laavevadurante la sua riunione di febbraio, mentre faticava a far scendere l'inflazione da livelli surriscaldati. La banca centrale australiana alla fine ha optato per un aumento di 25 punti base, portando i tassi al 3,35%.Sul fronte macroeconomico, è risultata per il mese di febbraio 2023, secondo quanto emerso dagli indici PMI pubblicati da S&P Global ed elaborati da Jibun Bank.L'utile trimestrale diè aumentato del 92% poiché l'aumento dei tassi di interesse ha aumentato il reddito netto da interessi, ma le suepoiché la banca britannica - con una grande presenza in Asia - ha comunicato un outlook prudente.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,22%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità. Sale invece(+0,31%).In forte calo(-1,53%); sulla parità(+0,16%). Senza direzione(+0,11%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato(-0,1%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,06%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,51%, mentre il rendimento per ilè pari 2,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 49,3 punti; preced. 48,9 punti)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4%).